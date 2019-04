Disney divulga novo trailer de “O Rei Leão”. Veja-o aqui

Em novembro de 2018 a Disney lançava o “teaser trailer” do remake de “O Rei Leão”. Esta quarta-feira, o trailer completo chegou finalmente ao Youtube — e enquanto a versão dobrada já foi vista por 2 mil pessoas, a inglesa está a caminho das 4 milhões de visualizações.

O remake do filme de animação lançado em 1994 chega aos cinemas portugueses no próximo dia 18 de julho e, a julgar pelo trailer, a história mantém-se fiel à original. “O Rei Leão” foi escrito por Jeff Nathanson e realizado por Jon Favreau através de uma tecnologia que permite fazer animação em computador com imagens muito realistas.

O vídeo com menos de dois minutos reintroduz as personagens principais do filme de animação: Simba, Nala, o rei Mufasa e o tio Scar, terminado com o duo Timon e Pumba.

