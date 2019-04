Ferrari está a aprontar algo de bom. De muito bom…

O FXX K é a mais recente máquina infernal da Ferrari. A sua exuberância limitou-o a um uso exclusivo em pista, mas tudo neste superdesportivo é impressionante. O aspecto é de “comer e lamber os dedos” (e o carro…), sendo simultaneamente elegante e agressivo, ousado e repleto de personalidade. A isto há que juntar um “mui” nobre motor 6.5 V12 – what else? – com 861 cv, a que urge somar um motor eléctrico com 190 cv alimentado por um sistema tipo KERS, similar aos que montam os F1, com uma bateria que acumula energia durante as travagens, para depois ajudar na altura das acelerações.

Depois de apresentar o FXX K, de que foram apenas fabricadas 40 unidades desta versão só para pista, baseada no extravagante Ferrari LaFerrari, a casa do Cavalino Rampante evoluiu para o FXX K Evo. Este, ainda mais especial, foi acima de tudo produzido para celebrar o 70º aniversário da marca, exibindo um pack aerodinâmico mais eficaz, com mais 23% de downforce (apoio aerodinâmico), o que ultrapassa em 75% o apoio gerado por um LaFerrari de estrada. Basicamente, transformando o Evo numa máquina infernal em matéria de eficiência, para o que contribui o facto de ser 90 kg mais leve.

Depois de comercializadas todas (as poucas) unidades do Ferrari FXX K Evo, que na pista da Ferrari, em Fiorano, retirou a brutalidade de 5 segundos ao melhor tempo do LaFerrari, eis que a casa do Cavallino Rampante regressa à pista com um protótipo do seu modelo mais rápido e respeitado. O que está em cima da mesa ninguém conhece, mas tudo é possível. Poderemos estar perante o desenvolvimento de uma versão sobrealimentada do V12 – fácil agora que a marca está a enveredar por esta solução nos V8 por permitir mais potência e menos consumos (homologados), logo, menos emissões. Em alternativa, a Ferrari poderá estar a equacionar o lançamento de uma versão de estrada, fabricada em maior número e, por isso mesmo, substancialmente mais lucrativa.

