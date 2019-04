Loja inglesa muda nome de pato de chocolate negro por ser acusada de racismo

Uma cadeia de supermercados inglesa, a Waitrose, retirou das lojas e alterou o nome de um pato de chocolate negro em resposta a acusações de racismo nas redes sociais. O trio de patos originalmente à venda tinha um pato de chocolate branco chamado “Fofo”, um de chocolate de leite, o “Estaladiço”, e um de chocolate negro com o nome de “Feio”.

Nas redes sociais surgiram críticas aos nomes escolhidos, considerando ser uma “prática de marketing questionável que reforça a narrativa do patinho negro feio”. A ideia do patinho negro como ser inferior está associada à história infantil de Hans Christian Andersen “O Patinho Feio”.

Shame on @waitrose for questionable marketing practises and reinforcing the “ugly black duckling” narrative. INSIDIOUS casual racism that vilifies dark hues #shame #Waitrose #racism . An exposè a lack of diversity among your decision making staff. Stuck in the 60s! @hopenothate pic.twitter.com/u17S5i8MeN

Num comunicado citado pela CNN, a Waitrose pediu desculpa pelo nome do pato de chocolate: “Pedimos muitas, muitas, desculpas se o nome deste produto causar qualquer ofensa. Não era a nossa intenção”. O produto foi retirado das lojas e, de acordo com a marca, receberá outro nome antes de voltar a estar à venda.

Em resposta, vários utilizadores do Twitter agradecerem à empresa pela mudança.

Thank you #waitrose for changing the packaging . Ref to the 50s tale was a tad outdated. Thank you to those who contributed w comments : change happens when something is brought out into the open and discussed.

— livia a. aliberti (@livia_aliberti) April 9, 2019