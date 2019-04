O consenso possível no Conselho Europeu: nova data para o Brexit é 31 de outubro

Os líderes europeus dos 27 países da União Europeia (UE) chegaram a um acordo para a nova data de adiamento do Brexit, de acordo com o avançado por fontes diplomáticas à agência Reuters e a outros órgãos de comunicação social. A data acordada terá sido 31 de outubro de 2019, a meio termo entre o pedido por Theresa May (30 de junho de 2019) e o desejado pela maioria dos países do Conselho Europeu (março de 2020).

A decisão foi confirmada pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, no Twitter.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution. — Donald Tusk (@eucopresident) April 10, 2019

A data de 31 de outubro coincide com a véspera da tomada de posse da nova Comissão Europeia — o objetivo, como explicaram fontes da delegação francesa à Reuters, é impedir que o Reino Unido possa perturbar o funcionamento do próximo Executivo europeu.

The logic behind the Oct. 31 date is that it stops before the new European Commission takes office on Nov. 1, so Britain cannot obstruct the functioning of the EU executive, a French official says — Michel Rose (@MichelReuters) April 10, 2019

O consenso foi alcançado ao fim de várias horas de reunião, perante um Conselho Europeu que estava dividido: o Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu vigorosamente um adiamento curto, mostrando-se favorável à data de 30 de junho pedida por May; outros líderes, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel, preferiam um adiamento prolongado.

A solução foi encontrada com uma data intermédia, sendo ainda incluída uma cláusula para ter o apoio de Macron que prevê que haja um ponto da situação a 30 de junho e uma saída antecipada, caso estejam reunidas as condições para tal.

A postura do Presidente francês parece ter irritado muitos dos representantes europeus, segundo declararam várias fontes aos jornalistas em Bruxelas. Dois diplomatas europeus confessaram ao Politico que os representantes alemães ficaram “profundamente irritados” com a postura de Macron, falando numa atitude que provocou “confusão”.

Macron abandonou a reunião do Conselho Europeu sem participar em nenhuma conferência de imprensa.

Em atualização

Continuar a ler