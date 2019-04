O mundo está prestes a ver um buraco negro pela primeira vez. Siga em direto

O projeto Event Horizon Telescope está a poucos minutos de publicar a primeira fotografia de um buraco negro alguma vez captada pelo Homem. O anúncio está marcado para as 14h de Portugal Continental e vai acontecer em simultâneo em seis cidades: Bruxelas (Bélgica), Washington (Estados Unidos), Santiago (Chile), Xangai (China), Taipé (Taiwan) e Tóquio (Japão). Este vai ser “um resultado revolucionário”, promete o comunicado de imprensa do Observatório Europeu do Sul. É que nunca se tinha tido uma observação tão direta de um fenómeno como este, um dos maiores mistérios da ciência. Veja tudo aqui em baixo.

O que se espera ver é uma silhueta escura circundada por um disco luminoso a ser engolido pelo buraco negro. Essa foi, pelo menos, a previsão que Albert Einstein fez quando revelou a Teoria da Relatividade Geral, afirmando que há regiões no universo que distorcem o tempo e o espaço porque são de tal maneira densos que nada, nem mesmo a luz, lhes consegue escapar. Até agora, estas afirmações têm servido de inspiração às pinturas e ilustrações de buracos negros. Mas a fotografia que aí vem será um novo tira-teimas à teoria de Einstein: se a imagem revelar algo diferente disto, a Relatividade Geral terá de ser repensada.

Há treze anos que os cientistas envolvidos neste projeto, que foi financiado pela União Europeia, olham para dois buracos negros em busca de os fotografar. Um deles é o Saggitarius A* e fica no centro da nossa Via Láctea; e o outro fica no meio da galáxia M87. Ao longo de todo este tempo, oito telescópios espalhados pelo mundo ficaram de olhos postos nessas duas regiões do espaço na tentativa de captar a radiação eletromagnética emitida pelos gases em fricção que são engolidos pelos buracos negros. Juntos, esses observatórios formam o Event Horizon Telescope e, por estarem espalhados por vários países, funcionam como um gigantesco telescópio com o tamanho do nosso planeta.

A obtenção desta fotografia não é apenas importante por causa da inovação que ela representa. Nem sequer apenas porque coloca a Teoria da Relatividade Geral novamente em teste. Mas é também especial porque é o olhar mais direto que teremos de um fenómeno que permanece um verdadeiro mistério na física. Os buracos negros são, por definição, uma região extremamente densa onde não temos certeza se as leis da natureza tal como as conhecemos funcionam.

Tudo porque, quando nascem após a explosão de uma estrela muito maior que o Sol, surgem com uma espécie de fronteira chamada horizonte dos acontecimentos. É como se o buraco negro fosse uma pérola e esse horizonte fosse a concha da ostra que lhe protege. Nenhum objeto que atravesse essa fronteira consegue escapar à extrema força de um buraco negro. Mais: alguém que esteja longe dessa fronteira deixa de ver os objetos que a ultrapassem, numa espécie de censura cósmica. Até ao horizonte dos acontecimentos, a Teoria da Relatividade Geral é uma lanterna que permite entender tudo. Dali para a frente, a “censura cósmica” não nos permite ver — nem saber — nada. Estamos na completa ignorância. A lanterna apaga-se.

É uma ignorância com que nem todos os cientistas se conformam. Stephen Hawking era um desses inconformados. Segundo ele, só não conseguimos compreender os buracos negros porque não podemos olhar para eles apenas à luz da física clássica de Albert Einstein. Há que mergulhar aos níveis mais elementares e entrar numa área mais minimalista da física chamada mecânica quântica. Segundo ele, é possível que o buraco negro não se limite a engolir coisas, mas também a cuspir algumas — ou então a energia do Universo não se conservava, como sempre foi previsto num sistema fechado.

Mas nada disso foi alguma vez provado ou sequer testado. Se fosse, já teríamos casado a física clássica com a mecânica quântica, espreitado para dentro de um buraco negro e descoberto a tão apetecível Teoria de Tudo, uma equação elegante que explicaria tudo, mesmo tudo, o que existe no Universo — até as coisas mais exóticas como um buraco negro ou o Big Bang. Isso nunca foi possível e há quem julgue que nunca será. Mas também é por isto que a fotografia desta quarta-feira é tão especial: é o mais perto que poderemos estar de olhar para um mistério inquebrável. Pelo menos por enquanto.

