Oprah junta-se a príncipe Harry numa série sobre saúde mental

A novidade foi conhecida através da recém-criada conta de Instagram dos duques de Sussex, que soma já mais de quatro milhões de seguidores. O príncipe Harry unirá esforços à apresentadora Oprah Winfrey num novo formato dedicado à saúde mental, com estreia apontada para 2020.

A série foi anunciada na mediática apresentação do novo serviço de streaming da Apple, que contou com a aparição de figuras como Oprah, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston ou J.J.Abrams. Os detalhes sobre o programa ainda não foram revelados, mas já não é novidade que Winfrey terá um vínculo de peso neste contrato de um ano com o gigante da tecnologia que passará pela criação de originais, podcasts, livros, apps e o que mais vier por aí.

Quanto à participação da realeza, recorde-se que a saúde mental é uma das principais cruzadas do príncipe Harry. Um dos momentos mais marcantes neste combate faz-nos recuar ao ano de 2017, quando o filho mais novo de Carlos e Diana confessou num podcast que sofreu de depressão no final dos seus vinte anos, fruto da repressão de emoções na sequência da trágica morte da mãe. O desabafo abriu caminho para uma discussão particularmente importante entre as camadas mais jovens, sendo que um ano antes Harry co-fundara a iniciativa Heads Together, apostada na luta contra o estigma associado à doença mental.

Quanto a Oprah, o assunto também não é novo para a celebridade norte-americana. Nesse mesmo 2016, num artigo da revista O, admitia ter experienciado ansiedade e depressão, e confirmou a sua relação com diferentes casos bem próximos de pessoas que acabaram mesmo por ser hospitalizadas devido a “tendências suicidas e pensamentos maníacos e esquizofrénicos”. No ano seguinte, em 2017, abriria ainda mais o jogo numa entrevista à Vogue, ao longo da qual abordou a sua própria depressão, em resultado do fracasso de bilheteira do filme “Belovin”, em 1998.

Segundo aquela partilha online, o formato em jeito de documentário com várias partes, está a ser trabalhado pela dupla já há vários meses e pretende “inspirar os espectadores a terem uma conversa honesta sobre os desafios que cada um de nós enfrenta”.

