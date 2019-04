Presidente interino da Argélia marca eleições presidenciais para 4 de julho

O presidente interino argelino Abdelkader Bensalah marcou na terça-feira as eleições presidenciais para 04 de julho, revelou esta quarta-feira a agência de notícias oficial APS.

“Abdelkader Bensalah, chefe de Estado, assinou a 09 de abril de 2019, o dia da sua posse, um decreto presidencial a convocar eleições para o dia 04 de julho, indicou a Presidência argelina em comunicado.

Abdelkader Bensalah está a ocupar interinamente a Presidência durante 90 dias, na sequência de uma reunião do parlamento argelino, realizada uma semana após a demissão do Presidente Abdelaziz Bouteflika, e não se poderá candidatar às eleições.

A Presidência interina do presidente do Conselho da Nação não agrada a uma parte do povo argelino que se tem manifestado para reclamar a queda do conjunto do “sistema” Bouteflika, em que Bensalah se inclui.

Presidente do Conselho da Nação há quase 17 anos, Abdelkader Bensalah, de 77 anos, é considerado um produto do regime argelino e um fiel seguidor de Abdelaziz Bouteflika.

