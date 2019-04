Braga comemora Dia Internacional da Dança com mais de 60 horas de programação

Mais de 60 horas de programação, entre 20 e 29 de abril, vão marcar as comemorações em Braga do Dia Internacional da Dança, com o objetivo de mostrar o trabalho desenvolvido pelas escolas do concelho, anunciou esta quinta-feira o município.

Em comunicado, o município sublinha que se trata de mais uma edição do “B de Dança”, iniciativa que resulta de uma parceria entre a câmara e 18 escolas e grupos de dança do concelho.

“O ‘B de Dança’ é uma montra daquilo que se faz ao nível da dança na nossa cidade. É também uma oportunidade para o público usufruir de aulas abertas, workshops, exibições, concursos e espetáculos das diferentes propostas do mundo da dança”, referiu Lídia Dias, vereadora da Cultura, citada no comunicado.

Da programação, o município destaca a exposição de fotografia de José Frade, da Fundação José Saramago, sobre Pina Bausch, que estará patente ao público de 18 de abril a 19 de maio, na Livraria Centésima Página.

Outro dos destaques é a Gala Final do Concurso “Sonhos nos Pés”, marcada para 28 de Abril, no Theatro Circo, uma iniciativa do Município de Braga que pretende premiar o talento dos jovens na área da dança. O campeonato de dança urbana é outra das propostas do “B de Dança”.

O Dia Internacional da Dança comemora-se em 29 de abril.

