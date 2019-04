CGTP espera alguns milhares de manifestantes contra o Código de Trabalho

A CGTP prevê que se desloquem esta quinta-feira a Lisboa alguns milhares de trabalhadores de todo o país para se manifestarem contra a proposta de revisão do Código do Trabalho, por temerem o agravamento das suas condições laborais.

“Vamos ter alguns milhares de trabalhadores de todo o país neste protesto, que vão certamente encher o largo junto ao parlamento, para reafirmar que a proposta de lei que está em discussão na Assembleia da República vai agravar ainda mais a legislação do trabalho, pois em vez de avançar nos direitos, legitima e agrava a precariedade, e não revoga a caducidade na contratação coletiva”, disse à agência Lusa João Torres, da comissão executiva da CGTP.

A manifestação será sobretudo composta por dirigentes e ativistas sindicais e por trabalhadores que estão envolvidos em lutas nas suas empresas.

A Intersindical tem contestado a proposta de lei do Governo porque considera que esta altera, para pior, a legislação laboral, nomeadamente ao alargar o período experimental de três para seis meses, ao passar de 15 para 35 dias os contratos de muita curta duração e ao instituir o banco de horas grupal.

A manifestação será antecedida de três pré-concentrações, ao início da tarde, cujos participantes se deslocam depois, em desfile, até ao largo junto à Assembleia da República.

No largo Luís de Camões concentram-se os trabalhadores dos distritos de Lisboa, Castelo Branco, Leiria e Santarém, liderados pelo secretário-geral da CGTP-IN, Arménio Carlos.

No largo do Rato encontram-se os trabalhadores dos distritos do Porto, Viana, Vila Real, Bragança, Braga, Viseu, Coimbra, Guarda e Aveiro.

No largo de Santos concentram-se os trabalhadores dos distritos de Setúbal, Portalegre, Faro, Beja e Évora.

Junto à Assembleia da República decorrerão intervenções sindicais setoriais e o discurso de encerramento ficará a cargo do secretário-geral da CGTP-IN.

