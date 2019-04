Governo do Brasil diz que cumpriu todas as metas para os 100 dias de Bolsonaro

O governo do Brasil anunciou nesta quinta-feira, numa cerimónia realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, que cumpriu as 35 metas estabelecidas para os 100 primeiros dias da gestão do Presidente Jair Bolsonaro.

Na abertura da cerimónia, o porta-voz do governo, o general Otávio Rêgo Barros, disse que as metas foram alcançadas, frisando que “o sucesso” das ações realizados nos primeiros 100 dias do executivo liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro “ratificam o compromisso de transformar o Brasil”.

Na mesma cerimónia, Bolsonaro tomou a palavra para fazer um breve discurso sobre a sua gestão, tendo recordado que foram “estabelecidas metas em todos os setores, divididos nos eixos social, infraestrutura, económico, institucional e ambiental”. “Ressalto que além das 35 ações estipuladas, diversas outras ações estão sendo planeadas pelo executivo”, disse.

O Presidente brasileiro aproveitou a cerimónia para assinar 18 projetos e decretos relacionados com as metas do governo.

Entre as medidas que foram oficializadas está a revogação de 250 decretos assinados no país e que foram considerados desnecessários. O objetivo desta medida é simplificar a base das normas brasileiras.

O governo também oficializou o pagamento de uma parcela extra no final do ano aos beneficiários do programa Bolsa Família, iniciativa de transferência de renda criada para atender à população mais pobre.

Há também decretos sobre novas políticas para as áreas do turismo, alfabetização, ensino domiciliar e política nacional de drogas.

Foram assinados ainda decretos e projetos sobre a extinção de cargos públicos, a criação dedo Comité Interministerial de Combate à Corrupção, conversão de multas ambientais e alterações num programa de bolsas para atletas, entre outras medidas.

Continuar a ler