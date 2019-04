Greepeace coloca faixa em Bruxelas alertando para as alterações climáticas

A organização ambientalista Greenpeace colocou esta quarta-feira uma faixa na fachada do edifício da Comissão Europeia, em Bruxelas, para exigir que a União Europeia (UE) dedique o mesmo esforço à luta contra as alterações climáticas que dedica ao Brexit. “Bla, bla, ‘brexit’. Parem com o caos climático” foi o texto escrito na faixa colocada para coincidir com o Conselho Europeu desta quarta-feira.

Os ativistas da Greenpeace pedem aos países da UE para que atuem antes que aconteça um “caos climático extremo”. O porta-voz da Greenpeace para a UE, Mark Breddy, advertiu que o ‘Brexit’ não é o único assunto urgente para resolver pela Comissão e pediu aos líderes europeus que atuem, o quanto antes, e organizem uma cimeira europeia contra as alterações climáticas e que tenham em conta as recomendações dos investigadores.

“Este é o momento de eliminar as alterações climáticas da lista de coisas que não são importantes e começar a reduzir as emissões (de CO2) já”, afirmou Breddy.

Continuar a ler