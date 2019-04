Homem de 71 anos que violou a neta condenado a 11 anos de prisão

O homem de 71 anos que tinha sido acusado de abusar sexualmente da neta de 12 anos foi condenado, esta quinta-feira, a 11 anos de pena de prisão efetiva e a uma indemnização de 12 mil euros, noticia a TVI. O homem violou a menina dia 3 de abril em Gouveia, na Guarda.

O historial do suspeito já aponta para casos parecidos, já que as mesmas autoridades dizem que “o detido, que se encontrava a cumprir regime suspensivo de execução de pena de prisão por crime de outra natureza, em plena via pública”. O suspeito está indicado de 21 crimes de abuso sexual, mas o tribunal só deu 11 como provados, absolvendo o arguido dos outros 10.

A sentença foi proferida no Tribunal de Penafiel, no Porto. A advogada da vítima considerou a sentença “exemplar” e considerou-a prova de que “há abusos sexuais de crianças sem prisões suspensas na sua execução, como normalmente acontece em Portugal”. Acrescentando ainda estar “muito feliz” por ser “possível, finalmente, uma sentença que efetivamente condene com prisão efetiva um arguido nestes termos”.

Esta quarta-feira, quando o crime veio a público, o juiz de instrução criminal decretou que o homem detido teria de se apresentar duas vezes por semana às autoridades locais. Para além disso, perdeu o direito legal de se aproximar da vítima e de estar em locais onde a presença de crianças é habitual. Agora, o detido de 71 anos enfrenta 11 anos de cadeia.

