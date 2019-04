Julian Assange, fundador do Wikileaks, foi detido em Londres

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi detido pela polícia londrina, após quase sete anos asilado na embaixada do Equador em Londres, informou a polícia. Já circulavam há vários meses rumores de que Assange estaria para abandonar aquelas instalações diplomáticas.

Este é o momento em que Julian Assange é retirado do interior da embaixada pela polícia londrina:

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr — RT UK (@RTUKnews) April 11, 2019

“Julian Assange, 47 [anos], foi hoje, quinta-feira, 11 de abril, detido por agentes do Serviço da Polícia Metropolitana na embaixada do Equador, Hans Crescent, SW1, no cumprimento de um mandado emitido pelo tribunal dos magistrados de Westminster em 29 de junho de 2012, por não se ter apresentado em tribunal”, lê-se num comunicado emitido pela polícia britânica.

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2019

Assange “foi levado sob custódia para um esquadra da polícia no centro de Londres, onde ficará até ser presente ao tribunal dos magistrados de Westminster, assim que possível”, continua a nota, acrescentando que a polícia tinha “o dever de executar o mandado” e foi “convidada pelo embaixador, na sequência do cancelamento do asilo pela parte do governo do Equador”.

De acordo com mensagens publicadas pelo Wikileaks no Twitter, “o embaixador equatoriano convidou a polícia britânica para o interior da embaixada” e Assange “foi imediatamente detido”. O Wikileaks diz que “o Equador terminou ilegalmente o asilo político de Assange violando a lei internacional”.

URGENT Julian Assange did not "walk out of the embassy". The Ecuadorian ambassador invited British police into the embassy and he was immediately arrested. — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

Julian Assange encontrava-se desde agosto de 2012 no interior da embaixada do Equador em Londres, depois de aquele país sul-americano lhe ter concedido asilo político na sequência de uma acusação de assédio sexual de que é alvo.

Assange também enfrenta a justiça norte-americana na sequência das acusações de que é alvo nos Estados Unidos devido à publicação de documentos diplomáticos norte-americanos através do Wikileaks.

O ministro do Interior do Reino Unido, Sajid Javid, também confirmou no Twitter a detenção: “Quase sete anos depois de entrar na embaixada equatoriana, posso confirmar que Julian Assange se encontra agora sob a custódia da polícia e a enfrentar a justiça no Reino Unido. Quero agradecer ao Equador pela cooperação e à polícia metropolitana pelo seu profissionalismo. Ninguém está acima da lei.”

Nearly 7yrs after entering the Ecuadorean Embassy, I can confirm Julian Assange is now in police custody and rightly facing justice in the UK. I would like to thank Ecuador for its cooperation & @metpoliceuk for its professionalism. No one is above the law — Sajid Javid (@sajidjavid) April 11, 2019

