Trânsito normalizado na Segunda Circular, depois de acidente que levou à morte de motociclista

A Segunda Circular, em Lisboa, esteve com trânsito muito intenso devido a um acidente que causou a morte de um motociclista. A informação foi avançada pelo Notícias ao Minuto, que falou com a PSP. O acidente ocorreu no sentido aeroporto-Benfica, onde a circulação ficou limitada à faixa da esquerda. Agora, o trânsito já está normalizado.

Segundo a Agência Lusa, o homem de 32 anos colidiu, esta quinta-feira de manhã, com um carro ligeiro, junto à saída para a Rotunda do Relógio. A condutora do carro, de 46 anos, ficou com ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de Santa Maria, disse o INEM. O alerta foi dado às 7 horas e 40.

