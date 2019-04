Sentido de liberdade e jogo entre sagrado e profano marcam “Romeu e Julieta” em palco

View this post on Instagram

Sete dias. Só (ou ainda). Tudo isto começou há bem mais de um ano num convite que nos deixou de queixo caído e com macaquinhos na cabeça. Inconscientemente trouxemos connosco desde então a ideia do que seria fazer esta peça: Romeu e Julieta. As borboletas estão sempre presentes. Todos temos uma ideia do que é esta história de amor, todos temos uma opinião e não há coisa que deixe um actor mais nervoso. Saber que todos vão ter um olhar crítico sobre o que vamos fazer, transforma as borboletas em aves de rapina. Esta peça veio na altura certa, com as pessoas certas. Tenho a meu lado esta companheira de viagens incrível, que é uma Actriz se uma sensibilidade e de uma inteligência muito pouco comum. Que sorte tenho de poder trazer “para casa” esta companheira para outras viagens! Estamos à vossa espera a partir de 17 de Abril no @teatrodatrindade