Sudão. A queda de Omar al-Bashir iminente, o exército prepara-se para fazer anúncio “muito importante”

Depois de praticamente 30 anos de poder, ao longo dos quais foi acusado de crimes de guerra e genocídio, o Presidente e ditador do Sudão, o tempo de Omar al-Bashir chega ao fim.

O homem de 75 anos, que tomou o poder pela força em 1989, estará neste momento detido em casa, de acordo com a CNN. A equipa de segurança pessoal de Omar al-Bashir terá sido substituída por membros do exército, que terão assumido o poder durante esta quinta-feira.

A expectativa de que este viria a ser um dia fulcral na História do Sudão formou-se logo pela manhã, quando um apresentador de telejornal fez, sem adiantar mais detalhes, o seguinte anúncio: “O exército sudanês vai emitir um importante comunidade em breve. Fiquem à espera”.

O anúncio levou a que as manifestações nas ruas de Cartum, a capital do Sudão, se transofmrassem em festa.

Este pode ser o culminar de vários meses de protestos, que têm marcado a vida socio-política do Sudão. Em dezembro, um anúncio que apontava para a subida do preço do pão levou milhares de pessoas à rua, que desde então têm protestado. O protesto rapidamente tomou proporções políticas, tendo posteriormente o regime respondido violência. De acordo com números oficiais, citados pela Al Jazeera, já morreram 49 pessoas nesses protestos.

O único Presidente em funções acusado de genocídio

Omar al-Bashir assaltou o poder em 1989, após liderar com sucesso um golpe de Estado contra o então primeiro-ministro Sadiq al-Mahdi, que governava o país enquanto este se dividia numa guerra civil iniciada em 1983.

Logo após o derrube daquele governo, Omar al-Bashir assumiu a liderança do Conselho do Comando Revolucionário, que governou até 1993. Depois dessa data, autoproclamou-se Presidente do Sudão. De seguida, foi eleito em 1996 (75,7%) e em 2000 (86,5%), em duas eleições fraudulentas onde nenhum candidato da oposição conseguiu quebrar a barreira dos 10%. Durante todo este tempo, a guerra civil no Sudão continuou, com tensões entre o Sul e o Norte, além do Norte com a região do Darfur, a Oeste, na fronteira com o Chade.

Em fevereiro de 2003, os conflitos entre o Movimento de Libertação do Sudão e o Movimento Justiça e Igualdade (ambos compostos maioritariamente por muçulmanos negros) de um lado, e as milícias pró-governo Janjaweed (composta sobretudo por muçulmanos árabes) do outro, levaram ao que hoje é internacionalmente reconhecido como o genocídio do Darfur. De acordo com a estimativa das Nações Unidas, foram mortos 300 mil darfuris e outros 2 milhões estão deslocados dentro do próprio sudão. Além disso, outros 250 mil darfuris fugiram para o Chade.

Em 2008, o Tribunal Penal Internacional condenou Omar al-Bashir pelos crimes de guerra, crimes contra a Humanidade e também genocídio, fazendo do Presidente do Sudão o primeiro chefe de Estado a ser acusado daqueles crimes enquanto ainda exerce funções. No caso do crime de genocídio, Omar al-Bashir foi dado como responsável e não como autor direto.

(em atualização)

