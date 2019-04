“A Guerra dos Tronos”: a febre já chegou à maquilhagem

Como se já não andassem com motivos de entusiasmo suficientes, os fãs da série “A Guerra dos Tronos” têm mais um crossover para se entreterem, sobretudo os utilizadores de maquilhagem. A marca californiana Urban Decay lançou uma coleção de maquilhagem inspirada nas personagens femininas da série da HBO, cuja última temporada tem estreia marcada para o próximo domingo, dia 14 de abril.

Os visuais icónicos de Khaleesi, Cersei, Sansa e Arya Stark serviram de base para uma coleção que inclui uma paleta com 20 tons de sombras (e ainda uma miniatura em papel do famoso trono), um batom disponível em quatro cores, uma paleta com três tonalidades de iluminador e um lápis para os olhos em quatro cores. Naturalmente que as embalagens também foram desenhadas a rigor.

A coleção Urban Decay X Game of Thrones, de edição limitada, já está à venda em Portugal, em exclusivo nas lojas Sephorano Chiado, Colombo e NorteShopping e ainda na loja online. Os preços começam em 21,90 euros (preço dos batons e dos lápis) e vão até aos 67,90 euros, valor da paleta de sombras.

