Advogado Pedro Proença dispensado da TVI depois de polémica com pedido de afastamento de juíza

O advogado Pedro Proença, que tentou afastar a desembargadora Adelina Barradas de Oliveira de um caso de violação por esta ser “mulher” e “certamente mãe”, foi dispensado da TVI, anunciou a estação de Queluz de Baixo esta sexta-feira. “A Direção de Informação e a Direção de Programas da TVI dispensam, com efeitos imediatos, toda e qualquer colaboração de Pedro Proença, advogado e até agora comentador da estação”, refere a TVI em comunicado.

O advogado era comentador do programa desportivo da TVI24, “Prolongamento”, e participava com regularidade no programa “A Tarde é Sua”. Segundo a direção de informação do canal televisivo, “esta decisão editorial resulta do recurso apresentado por este advogado na defesa de um seu constituinte condenado a 8 anos de prisão por um crime de violação da sua filha”.

Foi na fase de recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa que Pedro Proença foi contratado por um homem acusado de violação — e é aqui que o advogado avança com um incidente processual de recusa de juiz, solicitando à desembargadora Adelina Barradas de Oliveira que se declare “impedida de julgar”, de forma a que seja “substituída por um juiz desembargador homem.” A fundamentação utilizada pelo causídico foi a seguinte:

Antes de ser magistrada judicial, a Veneranda Juíza Desembargadora é mulher e certamente mãe, o que leva a que o horror e a aversão inata ao ato de incesto confessado pelo arguido (…) e o facto de acusar a sua filha de o ter seduzido, provoquem no seu espírito, incontestavelmente, uma especial e mais gravosa oscilação na neutralidade exigida perante o mesmo. (…) Os autos incluem-se na percentagem muitíssimo marginal e excecional dos processos em que é humanamente impossível a uma juíza mulher e mãe ser tão imparcial quanto um juiz homem“, lê-se no requerimento remetido por Pedro Proença.

Segundo a estação televisiva, “as razões evocadas pela Defesa são contrárias aos valores e princípios que orientam a TVI na abordagem e um dos problemas mais sensíveis e gritantes da nossa sociedade: a violência doméstica”. Tudo porque, explica, “assentam numa discriminação inaceitável da condição da mulher e de mãe, que no entender do criminoso e do seu advogado compromete a isenção da Juíza”.

“[Com esta decisão], as direções de Informação e de Programas da TVI estão a dar um sinal inequívoco: a recusa de, nesta ou em qualquer outra circunstância, permitir que as suas antenas promovam colaboradores que se vinculam a princípios que repudiamos e consideramos nocivos à sociedade que queremos”, termina o comunicado da TVI.

