Al-Taawon, do português Pedro Emanuel, vence e consolida quarto lugar da liga saudita

O Al-Taawon, treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu esta sexta-feira por 2-0 na receção ao Al Qadisiya e consolidou o quarto lugar da liga saudita de futebol, em jogo da 27.ª jornada.

O brasileiro Nildo Petrolina, que representou Trofense, Beira-Mar, Arouca, Moreirense e Desportivo das Aves, colocou o Al-Taawon em vantagem aos 14 minutos, de grande penalidade, antes de Rabeaa Sefiani selar o triunfo, aos 52, numa recarga a um castigo máximo falhado por Abdulfattah Adam.

A três jornadas do final da liga saudita, o Al-Taawon mantém-se no quarto lugar, com 49 pontos, apenas a um do terceiro colocado, o Al Shabab, e com mais três do que o quinto, o Al Ahli, que hoje defronta o Al-Hilal, segundo classificado.

A competição é liderada pelo Al Nassr, comandado por Rui Vitória, que tem 61 pontos e que no sábado recebe o Al-Ittihad.

