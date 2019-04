Campeonatos nacionais de Esqui Alpino e de Snowboard realizam-se no sábado

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal organiza no sábado os campeonatos nacionais de Esqui Alpino em slalom e de Snowboard Cross, depois de as provas terem sido adiadas em março por falta de neve.

O reconhecimento da pista está marcado para as 08:00 e o início das provas para as 9h00, na Estância da Serra da Estrela.

A realização, numa outra data, da competição de slalom gigante, no esqui alpino, e as restantes disciplinas de snowboard, dependem das condições meteorológicas e da eventual acumulação de uma maior quantidade de neve.

O presidente da federação, Pedro Farromba, informou que a opção por realizar no sábado as provas mais curtas acontece no sentido de se aproveitar o último nevão.

“Não são as condições ideais, porque estamos a falar de um nevão tardio e as temperaturas agora aumentaram. São as condições possíveis”, sublinha o dirigente.

As expectativas para o restante calendário “são uma lotaria”, considerou ainda Pedro Farromba, que diz não saber com o que contar em termos meteorológicos até ao final da época.

