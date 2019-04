Cortinas dos hospitais são ninho de bactérias, revela estudo

As cortinas que separam as camas dos doentes em muitos hospitais devem proteger a privacidade, mas podem também ameaçar a saúde, porque normalmente são portadoras de bactérias resistentes capazes de contaminar os pacientes, revela um estudo esta sexta-feira divulgado.

Um total de 1.500 amostras deste género foi retirado das cortinas para o estudo, realizado nos Estados Unidos, e as bactérias multirresistentes foram detetadas em mais de um em cada cinco casos. Frequentemente, os pacientes são portadores da mesma bactéria detetada na cortina.

“Estes agentes patogénicos podem sobreviver nas cortinas e, potencialmente, transferir-se para outras superfícies e para os pacientes. Na medida em que estas cortinas são usadas por todos, é um problema mundial”, afirmou a coautora do estudo Lona Mody, médica e investigadora na Universidade de Michigan, Estados Unidos, citada pela agência France Presse.

Os resultados do estudo, que deve ser publicado em breve numa revista médica, serão apresentados no âmbito do Congresso Europeu de Micobiologia Clínica e Doenças Infecciosas, que se realiza de sábado a terça-feira, em Amesterdão.

O trabalho centrou-se em seis centros de enfermagem do Michigan. No total, os investigadores recolheram 1.500 amostras de cortinas em 625 quartos, durante o primeiro período de internamento dos pacientes e ao fim de seis meses, no caso de internamentos prolongados.

As amostras foram retiradas da borda das cortinas, frequentemente a zona mais afetada e as análises realizadas revelaram que 22% das amostras foram positivas a bactérias multirresistentes.

