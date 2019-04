Desportivo de Chaves e Belenenses procuram regressar às vitórias na I Liga

Desportivo de Chaves e Belenenses procuram esta sexta-feira regressar às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, no primeiro jogo da 29.ª jornada, em Trás-os-Montes.

Os flavienses ocupam o 17.º e penúltimo lugar, com 24 pontos, e necessitam conquistar pontos nos seis últimos jogos do campeonato para fugirem à despromoção, enquanto o Belenenses segue num ‘tranquilo’ sétimo lugar, com 39.

Os transmontanos perderam os últimos dois jogos, enquanto os lisboetas somam quatro encontros sem vencer, com três empates e uma derrota.

O treinador do Desportivo de Chaves, José Mota, vai cumprir o seu 400.º jogo no principal escalão do futebol nacional, em encontro marcado para as 20:30.

Continuar a ler