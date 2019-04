E.L. James. Autora de “As Cinquenta Sombras de Grey” tem um novo livro

Sete anos depois do último volume da trilogia de As Cinquenta Sombras de Grey, o bestseller erótico sobre o romance de Christian Grey e Anastasia Steele que vendeu mais de 60 milhões de cópias no mundo inteiro, E.L. James tem um novo livro. O romance chama-se The Mister e vai chegar às livrarias no dia 16 de abril. Ainda não foi anunciada uma data de publicação em Portugal.

The Mister passa-se em Londres (mas tem passagens pela costa da Cornualha e uma curta viagem aos Balcãs) e conta a história de outro romance improvável, entre o conde Maxim Trevelyan e a sua “enigmática” empregada doméstica, Alessia Demachia. É inspirado nas “centenas” de romances históricos que a autora diz ter lido ao longo da vida. Em entrevista à Entertainment Weekly, E.L. James confessou que, durante anos, costumava ler no metro romances de autoras como Johanna Lindsey ou Nora Roberts mas tapava as capas porque tinha vergonha. Foi por essa razão que quis que a capa de As Cinquenta Sombras de Grey fosse diferente e tivesse apenas uma gravata de cor escura.

Time has flown by and there's now just under a week to go until @E_L_James takes us on a journey encompassing the heart of London, the wild rural stretches of Cornwall and the forbidding beauty of the Balkans. The Mister arrives 16 April. Signed copies: https://t.co/CWeyJJhgGd pic.twitter.com/nxUgIRsmsn — Waterstones (@Waterstones) April 10, 2019

Este é o primeiro livro de James fora do universo de As Cinquenta Sombras e um regresso à escrita para a autora inglesa de 56 anos, que publicou o último livro, Mais Negro, a versão de Christian Grey do que se passou nos três volumes de trilogia original, em 2017. The Mister “é uma coisa nova”, admitiu à Entertainment Weekly. “Estou entusiasmada para ver se os leitores criam [com Maxim e Alessia] a mesma ligação que tinham com Christian e Ana.”

O romance As Cinquenta Sombras de Grey foi originalmente publicado em 2011 com grande sucesso, sendo seguido por As Cinquenta Sombras Mais Negras e As Cinquenta Sombras Livre, em 2012. A trilogia deu origem a três filmes, que estrearam entre 2015 e 2018, com Jamie Dornan e Dakota Johnson nos papéis principais.

