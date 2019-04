Edwin Ávila vence em Pinhel e é o primeiro líder do GP Beiras

O colombiano Edwin Ávila (Israel Cycling Academy) tornou-se esta sexta-feira no primeiro líder do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela em bicicleta, ao impor-se no sprint do final da primeira etapa, entre Vilar Formoso e Pinhel.

Ávila cumpriu os 155,6 quilómetros em 3:51.38 horas, o mesmo tempo dos portugueses Francisco Campos e Daniel Mestre, ambos da W52-FC Porto.

Na geral, graças às bonificações, o colombiano tem três segundos de avanço sobre Mestre e quatro sobre Campos, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

No sábado, disputa-se a segunda e mais longa etapa, entre Manteigas e o Fundão, num percurso de 197,5 quilómetros com duas contagens de montanha de terceira categoria.

