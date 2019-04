“Hitler teria adorado viver na era das redes sociais”, diz presidente da Disney

As redes sociais são “a ferramenta de marketing mais poderosa com que um extremista algum dia poderia ter sonhado” — o ex-governante alemão Adolf “Hitler teria adorado viver na era das redes sociais”. A declaração foi feita por Bob Iger, presidente da Disney, no momento em que recebeu um prémio humanitário e fez um discurso a criticar as empresas donas das principais redes sociais do mundo — com o Facebook à cabeça — por não fazerem mais para controlar a disseminação do discurso de ódio nesses fóruns.

Ao mesmo tempo que “criam um falso sentido de que toda a gente tem as mesmas opiniões”, as redes sociais são desenhadas de forma a amplificar “os nossos receios mais profundos”, constantemente “validando as nossas convicções”, afirmou Bob Iger, num discurso no Simon Wiesenthal Center, uma organização não governamental que foi batizada com o nome de um sobrevivente do Holocausto. As citações são da revista Variety.

As redes sociais permitem que o mal seja como um predador de mentes perturbadas e almas perdidas, sabendo-se que os conteúdos que se disseminam nas ‘cronologias’ contêm mais ficções do que factos, propagando ideologias vis que não têm qualquer lugar numa sociedade que atribui valor à vida humana”.

Mais especificamente sobre os EUA, Bob Iger lamentou que “o ódio e a raiva estão a arrastar-nos em direção ao abismo, uma vez mais”. O “ódio está a consumir o nosso discurso público e a moldar o nosso país e a nossa cultura, que se tornou completamente irreconhecível para aqueles de nós que ainda acreditam na civilidade, nos direitos humanos e na decência básica”, acrescentou.

Bob Iger tem participado ativamente na promoção de eventos de recolha de fundos para o lançamento de candidaturas à nomeação democrata para as eleições de 2020. Mas o próprio continua a excluir que possa ser um candidato à presidência dos Estados Unidos da América.

