Julian Assange. Suécia examina reabertura do caso de suspeita de violação

A Justiça sueca está a examinar a eventual reabertura do processo de investigação a Julian Assange no caso de violação sexual arquivado em 2017. A defesa da vítima pediu que o caso fosse retomado depois de o fundador do WikiLeaks ter sido detido, nesta quarta-feira, em Londres.

A procuradora Eva-Marie Persson, responsável por analisar o pedido, disse em comunicado que “o caso vai agora ser examinado” e que ainda não é possível dizer quando poderá avançar com mais informações. “A investigação ainda não foi retomada e ainda não sabemos se será. Por isso, não podemos estabelecer uma data para quando a decisão será tomada”, declarou em comunicado.

Na Suécia, os processos de investigação podem ser retomados desde que estes não tenham prescrito. No caso do de Assange, isso só acontecerá em 2020. A advogada da alegada vítima, Elizabeth Massi Fritz, garantiu, citada pela BBC, que tudo será feito para que o caso seja retomado. A detenção era algo por que esperava “desde 2012” e que “finalmente aconteceu”, admitiu. “Nenhuma vítima devia ter de esperar nove anos para que a justiça seja feita.”

Julain Assange foi acusado de violação na sequência de um conferência que deu em Estocolmo sobre o WikiLeaks, em 2010. Sempre negou as acusações, dizendo que a relação sexual foi consentida. O caso foi arquivado depois de ter pedido asilo político na embaixada do Equador, em Londres, em 2012, para evitar que fosse extraditado para a Suécia. Foi detido esta quinta-feira depois de ter sido declarado culpado de ter violado os termos da sua liberdade condicional por um juiz britânico.

