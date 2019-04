Mindelense e Académica da Praia reeditam final do ano passado em Cabo Verde

O Mindelense de São Vicente recebe no fim de semana a Académica da Praia, na segunda jornada do campeonato de Cabo Verde, numa reedição da final do ano passado, conquistada pelos “estudantes” da capital cabo-verdiana.

Depois de terem empatado na jornada inaugural, as duas equipas procuram a primeira vitória, naquele que é o jogo grande da segunda jornada do campeonato.

O encontro será a reedição da final do ano passado, realizado no Estádio Municipal do Porto Novo, em Santo Antão, em que a Académica da Praia venceu o Mindelense por 2-0, sagrando-se campeã de Cabo Verde pela segunda vez na sua história, e primeira após a independência do país, em 1975.

No outro jogo do grupo, a Académica do Fogo, treinada pelo português Joel de Castro, vai receber a sua homónima do Porto Novo, num embate entre duas equipas com aspirações de chegar às meias-finais e que também procuram a primeira vitória na prova.

No Grupo B, a Ultramarina de São Nicolau, que perdeu na primeira jornada, vai receber a Académica 83 do Maio, formação que arrancou a prova com uma vitória. No outro jogo, o Santo Crucifixo, de Santo Antão Norte, que se estreou no nacional com uma vitória sobre a Ultramarina, vai deslocar-se à ilha Brava para defrontar o Sporting local, equipa que perdeu na ronda inaugural da maior prova de clubes no arquipélago.

O Oásis Atlântico, treinado pelo antigo selecionador de Cabo Verde Lúcio Antunes e única equipa que venceu no Grupo C, vai receber o Celtic da Praia, campeão de Santiago Sul, que se estreou na prova com um empate 0-0 frente ao Varandinha de Santiago Norte.

Na segunda jornada, o Varandinha vai jogar em casa frente ao Onze Estrelas da Boavista, formação que perdeu em casa na ronda inaugural.

Continuar a ler