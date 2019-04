Morreu a cantora e compositora Dina, aos 62 anos. Lutava desde 2006 contra uma fibrose pulmonar, e morreu na noite de ontem no Hospital Pulido Valente, em Lisboa. A notícia foi avançada pela RTP3.

Dina, nome artístico de Ondina Maria Farias Veloso, nasceu no Carregal do Sal, a 18 de Junho de 1956. A cantora é conhecida por ser uma das vozes portuguesas que venceu o Festival RTP da Canção. Representou ainda Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 1992.

Ao longo da sua carreira, teve vários temas de destaque, como “Há sempre música entre nós” e “Amor de Água Fresca”. Lançou seis álbuns de originais, e foi responsável por compor temas de telenovelas como “Sonhos Traídos” e “Filha do Mar”.

Em 2016, para celebrar os quase 40 anos de carreira, cerca de 15 músicos portugueses juntaram-se no Teatro São Luiz, em Lisboa.

Adolfo Mesquita Nunes, ex-vice-presidente do CDS, atualmente coordenador político da campanha eleitoral das legislativas do partido, já deixou uma mensagem na sua conta de twitter relativamente à notícia da morte da cantora.

morreu a dina, que esperou anos e anos pelo reconhecimento do extraordinário primeiro álbum que lançou, o dinamite. há uns anos fizeram-lhe um dos concertos de homenagem mais alegres e bonitos a que assisti. era tão mais que o amor d’água fresca. https://t.co/jatxXrjFa3 — Adolfo M N (@Adolfo_MN) April 12, 2019

Os fãs já estão também a reagir à notícia nas várias redes sociais.

Foi uma das grandes. Que descanse em paz https://t.co/vqjPnVXyWV — AG (@anfiga_) April 12, 2019

o amor é uma cesta de fruta e é um dia bonito para a gente se lembrar disto – obrigado, Dina ???? — Pedro (@pedrozbjo) April 12, 2019

Continuar a ler