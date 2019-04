Novo secretário de Estado do Ambiente renuncia ao cargo de presidente da Câmara da Figueira da Foz

Após ter tomado posse como secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde das Neves renunciou esta sexta-feira ao mandato de presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, em vez de ter optado pelos seis meses de suspensão de mandato que tinha anunciado inicialmente, avançou o jornal Expresso.

De acordo com o mesmo jornal, a renuncia surgiu depois de ter questionado o recém secretário de Estado sobre a incompatibilidade de funções caso avançasse com a suspensão — uma vez que há vários projetos da autarquia da Figueira da Foz que dependem do Ministério do Ambiente para avançarem, como a requalificação da Praia do Cabedelo, a obra do Quinto Molhe, o prolongamento da Zona Industrial da Figueira da Foz e a requalificação da Lagoa da Vela.

Fonte oficial disse ao Expresso que a decisão da renuncia surgiu quando João Ataíde das Neves “tomou conhecimento da delegação de competências inerente ao seu cargo” e que o atual secretário de Estado do Ambiente “pedirá escusa da apreciação de matérias sob a sua competência e que envolvam o município da Figueira da Foz”.

Com a renuncia, João Ataíde das Neves deixa a meio o terceiro mandato como presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Desde esta quinta-feira que está a substituir Carlos Martins, o antigo secretário de Estado do Ambiente que se demitiu depois de vir a público a nomeação do seu primo Armindo Alves para adjunto, um dos casos do Familygate do Governo.

