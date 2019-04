Pagava 500.000€ para comprar (só) a chave de um carro?

Esqueça os Bugatti e outros que tais, veículos potentes e luxuosos que atiram o preço para cima dos 2 milhões de euros e isto ainda antes de impostos. Por 500.000€, é possível adquirir uma série de automóveis entre melhores que a indústria tem para oferecer, sejam eles refinados, como os Bentley e os Rolls-Royce, ou exuberantes e rápidos, como os Ferrari, Lamborghini e McLaren. Mas se é fácil justificar meio milhão por um carro de sonho, já é mais difícil perceber como pode ser aliciante pagar essa mesma quantia apenas pela chave de um automóvel.

Para começar, as chaves dos automóveis modernos já não são o que eram. Se há uns anos precisávamos delas para enfiar na fechadura e abrir a porta do veículo, para de seguida repetir a ‘dose’ na ignição, rapidamente passámos a utilizá-las para só trancar e destrancar as portas, pois para “acordar” o motor passou a ser apenas necessário pressionar o botão start. Hoje, a maioria dos automóveis do mercado, e todos os mais dispendiosos, já nem precisa de chave graças ao sistema keyless, uma vez que tudo funciona apenas com a aproximação do utilizador, desde que este que tenha consigo a dita “chave”.

Mas estas contrariedades não desmotivaram a Awain, empresa especializada em incrustar pedras preciosas que decidiu produzir as chaves de automóvel mais caras do mundo – as tais de meio milhão de euros. Obviamente, o destinatário típico deste produto será uma classe muito característica de árabe ou russo, que acha aceitável pagar pela chave de um Lamborghini ou de um Ferrari tanto quanto lhes custou o carro…

Quem adquire a Phantom, assim se chama a chave mais cara da Awain, pode levar para casa um objecto valioso de gosto discutível e de utilização menos prática, tanto mais que está condenada a nunca sair do bolso. Contra meio milhão de euros, o cliente compra um total de 34,5 quilates em diamantes, devidamente incrustados no invólucro da chave, que servem ainda para realçar as outras pedras preciosas que decoram a chave agora convertida em jóia. Para ajudar à festa, a caixa é construída com recurso a 175g de ouro de 18 quilates, sendo que cada exemplar é concebido e produzido à vontade do freguês. Veja os pormenores a partir do minuto 1.45:

Se por acaso é de opinião que a Phantom é demasiado cara, saiba que a Awain tem chaves mais em conta. A Serenity, proposta por 80.000€, mantém a quantidade de ouro, mas corta nos diamantes, reduzindo-os a somente 20 quilates. Se ainda acha muito e não quer mudar de fornecedor, existe a Quantum, por 49.000€, com a mesma quantidade de ouro, mas 3,6 quilates de diamantes. A chave é obviamente adaptável a praticamente todos os veículos, sendo que as marcas mais populares, entre os clientes da Awain, são a Bugatti, Bentley, Aston Martin, Maserati, Lamborghini e Rolls-Royce.

