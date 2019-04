“Star Wars”. O novo filme já tem título e “trailer”

Já se conhece o título do terceiro e último episódio da nova trilogia da “Guerra das Estrelas”. O filme, realizado por J.J. Adams, chama-se “Star Wars: The Rise of Skywalker” e passa-se pouco depois do final de “Os Últimos Jedi” (2017), quando o movimento de resistência liderado pela Princesa Leia se viu obrigado a lutar contra as forças da Primeira Ordem.

Além do título do Episódio IX, foram também relevadas esta sexta-feira as primeiras imagens do novo filme. O teaser começa com Rey (Daisy Ridley) sozinha numa paisagem desértica, enquanto é anunciado que “cada geração tem a sua lenda” e que a saga final termina “este Natal”. Enquanto a jedi se tenta defender de uma nave inimiga, a voz de Luke Skywalker (Mark Hamill) revela: “Já transmitimos tudo o que sabemos. Mil gerações vivem agora em ti mas esta é a tua descoberta”.

A estreia de “Star Wars: The Rise of Skywalker” está marcada para 20 de dezembro. Depois disso, a Disney, que detém os direitos da saga, garante que vai fazer uma “pausa” na realização de novos filmes. Em entrevista à Bloomberg esta semana, Bob Iger, presidente executivo da empresa, garantiu que “haverá outros filmes da ‘Guerra das Estrelas’, mas haverá um intervalo”. “Vamos fazer uma pausa durante algum tempo porque a saga Skywalker acaba com este nono filme”, afirmou.

No ano passado, a Disney lançou “Han Solo: Uma História de Star Wars”, sobre a juventude de Solo, e, dois anos antes, “Rogue One: Uma História de Star Wars”, filmes sobre o mundo da “Guerra das Estrelas” que não estão relacionados com a saga original, começada nos anos 70 por George Lucas. “Han Solo” foi a produção com pior lucro na história do franchise.

