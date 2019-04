Surfistas Kikas e Vasco Ribeiro seguem para os quartos de final em Santa Cruz

Os portugueses Frederico Morais e Vasco Ribeiro qualificaram-se esta sexta-feira para os quartos de final do Pro Santa Cruz, prova do circuito mundial de qualificação de surf (QS), ao vencerem as respetivas baterias.

No segundo heat da sexta ronda, Vasco Ribeiro, 42.º classificado do ranking QS, somou um total de 15.67 pontos, levando a melhor sobre o marroquino Ramzi Boukhiam, que também seguiu para a próxima ronda, ao amealhar 11.06, o brasileiro Krystian Kymerson (9.70) e o francês Paul Cesar Distinguin (7.33).

Kikas foi o último a competir esta sexta-feira, mas também venceu a bateria, com 13.10 pontos, acompanhado do francês Thomas Debierre (10.50), que foi segundo na bateria, tendo ambos superado os brasileiros Rafael Teixeira (10.30) e Bino Lopes (9.93), que foram eliminados.

Com a próxima chamada agendada para sábado, pelas 9h30, Vasco Ribeiro tem duelo marcado com o brasileiro Luel Filipe, enquanto Kikas irá defrontar o francês Nome Mignot.

Caso sigam em frente, os dois portugueses só se podem encontrar na final da prova, que decorre em Santa Cruz.

