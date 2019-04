Trotinetes da Flash atravessam a margem e chegam a Almada

No espaço de um mês, as trotinetes elétricas da Flash chegaram a Lisboa, Coimbra e Maia, estando há mais tempo em Faro. Esta sexta-feira, a startup de micromobilidade de origem alemã acrescenta mais uma cidade à sua lista: Almada. Tal como tem feito em todos os municípios em que entra, a Flash oferece descontos aos utilizadores que cumprirem as regras de estacionamento.

Para já, a empresa apenas tem trotinetes disponíveis na Costa da Caparica, a tempo do Surf Fest, que se realiza entre 11 e 20 de abril. Nesta primeira fase, acrescenta a Flash em comunicado, estão disponíveis 11 pontos de partilha distribuídos pelo espaço do evento. Depois disso, e juntamente com a WeMob, a empresa de mobilidade de Almada, a rede será alargada a outros locais do concelho.

“Esta fase será ainda de período experimental para que a empresa, em conjunto com a autarquia e as autoridades policiais possam perceber as necessidades da população e dos turistas e oferecer as melhores soluções de mobilidade”, alerta a Flash, acrescentando que este alargamento vem reforçar o estatuto de operadora de trotinetes elétricas que em opera em mais cidades portuguesas. Uma notícia emitida pela Câmara Municipal de Almada refere que estão disponíveis mais de 100 veículos na Costa da Caparica.

A Flash é a primeira empresa de micromobilidade a operar em dois concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, abrindo portas para novas oportunidades, nomeadamente a integração no sistema de transportes da região. Todos os dias, milhares de pessoas viajam entre Almada e Lisboa, através dos transportes públicos e estou confiante de que as trotinetes passam a ser um transporte complementar entre as estações de comboio, barco ou autocarros e os destinos finais dos passageiros”, sublinhou Felix Petersen, diretor-geral da Flash em Portugal.

Tal como anunciou para a Maia, em Almada a Flash vai contar com dois modelos de trotinetes, incluindo o modelo que a própria empresa criou, “desenhado para permitir uma experiência de condução mais segura e completa, com suspensões reforçadas, travões duplos, leds de sinalização e rodas maiores”, tendo também um suporte para o copo e carregador USB para o telemóvel. Estas trotinetes vão também estar, em breve, disponíveis na Trafaria, em Cacilhas e na Caparica (zona da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa).

Os preços de viagem nas trotinetes da Flash são os mesmos cobrados na concorrência: um euro para desbloquear o veículo e 15 cêntimos por minuto de utilização. No entanto, e à semelhança do que já fez para as outras cidades, a empresa dá um desconto de 50% no desbloqueio para os utilizadores que estacionarem corretamente as trotinetes numa das zonas de estacionamento existentes.

Para conseguir uma trotinete, o utilizador precisa de fazer download da app da Flash. De seguida, surge um mapa com os locais onde os veículos estão disponíveis, tendo o utilizador que utilizar um QR code para desbloquear o veículo. No final da viagem, o preço é descontado da conta do utilizador, ou seja, não precisa de ter um montante carregado antes. Através da app, os utilizadores podem ver quais são os pontos de estacionamento mais indicados para poderem deixar as trotinetes. A equipa assegura ainda que “contará com equipas próprias que vão assegurar diariamente o carregamento das baterias, a verificação da segurança das trotinetes, o seu correto estacionamento e a sua colocação nas zonas de estacionamento estabelecidas”.

Fundada em 2018, a Flash recebeu recentemente uma ronda de financiamento série A no valor de 55 milhões de euros para expandir o seu mercado. Em Portugal, a empresa tem como concorrentes a Lime, a Voi, a Hive, a Tier, a Bungo, a Bird e a Frog.

