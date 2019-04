Bolsonaro está “mais louco do que nunca”, acusa Maduro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse esta sexta-feira que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é um “fascista” e que regressou “mais louco do que nunca” dos seus encontros com Donald Trump, nos EUA, e com Benjamin Netanyahu, em Israel.

Maduro falava depois de Bolsonaro ter feito declarações à imprensa brasileira sobre a possibilidade de uma invasão militar à Venezuela. “A decisão [de invadir a Venezuela] vai ser minha, mas vou ouvir o Conselho de Defesa Nacional e depois o Parlamento brasileiro para tomar a decisão de facto”, afirmou Bolsonaro, na segunda-feira, à rádio Jovem Pan.

#VIDEO | Presidente @NicolasMaduro: Jair Bolsonaro amenazó con invadir militarmente Venezuela. ¡Es un fascista! Llamo al pueblo de Brasil y sus fuerzas militares a salirle al paso a la locura de Bolsonaro. ¡Venezuela quiere paz con el pueblo de Brasil!#LaVozDelPueblo pic.twitter.com/qh0BfdBPIz — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 12, 2019

“Bolsonaro disse que estava a pensar em invadir militarmente a Venezuela. Que o Brasil ia invadir militarmente a Venezuela”, comentou esta sexta-feira Nicolás Maduro, durante um encontro com apoiantes. “Foi a Washington falar com Trump, esteve quatro dias em Israel, com Netanyahu. No regresso da sua viagem, veio mais louco do que nunca.”

Maduro disse ainda não entender que motivos teria o Brasil para invadir a Venezuela. “É um fascista, mas nunca um presidente do Brasil — nunca, jamais! — tinha ameaçado invadir um povo vizinho. Neste caso, o povo da Venezuela. Pergunto: qual é a causa de guerra? Vai invadir-nos porquê? A Venezuela roubou alguma coisa ao Brasil? A Venezuela agrediu ou ofendeu o Brasil?”, continuou Maduro.

“Cabe, no século XXI, na América do Sul, uma guerra entre povos irmãos? Faço um apelo ao povo do Brasil, faço um apelo a todos os setores democráticos e humanistas do Brasil, e faço um apelo às forças militares do Brasil, para que saiam contra a loucura de Jair Bolsonaro e à sua ameaça de guerra contra a Venezuela”, disse ainda Maduro, antes de concluir: “A Venezuela quer paz, cooperação, boa vizinhança, e não haverá guerra, haverá paz”.

