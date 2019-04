Brahimi atirou certeiro ao alvo preferido: não marca tanto a mais ninguém como marca ao Portimonense

Brahimi deixou de ser titular indiscutível do FC Porto. Brahimi, que há uns meses era tido como melhor elemento da equipa de Sérgio Conceição, perdeu o estatuto de titular indiscutível do FC Porto. Nos últimos encontros, o virtuoso argelino perdeu o lugar para Otávio e assistiu ao apito inicial sentado no banco de suplentes. Mas não este sábado.

Este sábado, talvez porque olhou para as estatísticas e para os dados de Brahimi desde que chegou a Portugal, Sérgio Conceição decidiu colocar o argelino de início na ala esquerda do ataque dos dragões. E Brahimi nem sequer fez um grande jogo, nem sequer teve os rasgos geniais que de repente mudavam o rumo da partida e nem sequer esteve envolvido em grande parte do fluxo ofensivo do FC Porto, já que o ataque dos dragões caiu sempre na ala direita e em Manafá, Corona e Marega.

⚠O Portimonense passa a ser a maior vítima de ????????Brahimi Equipas a quem Brahimi marcou + ⚽golos pelo FC Porto:

6 PORTIMONENSE↗????

5 Nacional

4 Boavista

3 BATE Borisov, Belenenses SAD, V. Setúbal, V. Guimarães pic.twitter.com/Og9K9Ln8sH — playmakerstats (@playmaker_PT) April 13, 2019

Mas Brahimi estava onde se sente bem. Ao passar do primeiro quarto de hora da primeira parte, Brahimi surgiu em velocidade à entrada da grande área e aproveitou um cruzamento atrasado de Marega para rematar de primeira e encostado ao poste da baliza de Ricardo Ferreira. E este golo não foi por acaso. Além de desbloquear o resultado e dar início àquela que se tornou uma importante vitória do FC Porto — tanto para agarrar a liderança e pressionar o Benfica como para responder à derrota a meio da semana em Anfield –, Brahimi marcou o 12.º golo da temporada, o nono na Primeira Liga e já igualou o registo da época passada. E mais: o avançado está a um golo do melhor registo goleador da carreira, em 2015/16, o primeiro ano no Dragão.

Em Portimão, Brahimi reencontrou o adversário que mais sofre com os seus golos. Desde que chegou a Portugal, o avançado argelino já marcou seis golos ao Portimonense, mais do que a qualquer outra equipa. Mais do que isso, Brahimi voltou aos golos fora para o Campeonato, algo que não acontecia desde fevereiro de 2018 — altura em que marcou, precisamente, em Portimão.

9.ª vitória consecutiva do ????FC Porto sobre o Portimonense ⚠Nos 6 últimos jogos diante do Portimonense, o FC Porto marcou sempre, pelo menos, 3 golos pic.twitter.com/srEgNZOXsF — playmakerstats (@playmaker_PT) April 13, 2019

Já Sérgio Conceição, que garantiu a vitória depois da derrota em Liverpool e antes de receber a equipa inglesa na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, garantiu que a equipa fez uma exibição “dentro daquilo que era esperado”. “Um Portimonense com qualidade individual, que ofensivamente cria problemas a todas as equipas, já ganhou aqui ao V. Guimarães e ao Benfica. Não permitimos muito do que é essa virtude ofensiva do Portimonense. Somos uma equipa organizada, não é como um comentador que diz que aqui é tudo só na raça ou no grito, isso não existe. Tem de haver alma, mas a organização é fundamental”, explicou o treinador dos dragões, que acrescentou ainda que o FC Porto conquistou “três pontos justíssimos”.

Continuar a ler