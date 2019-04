É oficial. Brad Pitt e Angelina Jolie já são solteiros

Os atores Brad Pitt e Angelina Jolie estão oficialmente solteiros, quase três anos após o anúncio da separação, noticiou o portal norte-americano The Blast.

Brad Pitt e Angelina Jolie anunciaram em setembro de 2016 que iriam separar-se, terminando uma relação com 12 anos. Os atores estavam juntos desde 2004 e casados desde 2014. Na altura, como explica o The Blast, o casal começou o longo processo de negociação relativamente à divisão dos bens e da custódia dos filhos.

Em março deste ano, cansados de continuar legalmente casados, os dois atores optaram pelo chamado “julgamento bifurcado”, uma figura jurídica que no direito norte-americano lhes permite obter de imediato o estado civil de solteiro, enquanto continuam a negociar os detalhes da separação.

De acordo com o que disseram amigos do casal ao The Blast, os dois atores querem “seguir com as suas vidas e deixar de estar casados um com o outro”.

O processo ainda deverá levar vários meses a ser concluído, uma vez que o casal tem milhões de dólares para dividir e, mais importante, tem de negociar a custódia dos seis filhos menores.

Neste momento, Angelina Jolie tem a custódia temporária dos filhos — mas tem havido dificuldades em gerir esta situação, com o tribunal a já ter ordenado à atriz que deixasse o pai passar mais tempo com as crianças.

