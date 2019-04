Montijo. Estudo identifica problemas ambientais mas aeroporto avança na mesma

O estudo de impacte ambiental ao novo aeroporto no Montijo, que esta sexta-feira foi concluído, identificou potenciais problemas em termos de ruído para as populações vizinhas e riscos para várias espécies de aves, noticia o jornal Sol, que consultou o documento. Ainda assim, o Governo e a concessionária Vinci não vão desistir de avançar com o aeroporto.

A ANA — Aeroportos de Portugal e o Estado assinaram a 8 de janeiro o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, cujo aeroporto se encontra próximo da capacidade máxima. A solução prevê um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 e inclui a extensão da atual estrutura Humberto Delgado (em Lisboa) e a transformação da base aérea do Montijo num aeroporto complementar.

A 11 de janeiro, o primeiro-ministro já tinha dito que não havia “plano B” para o novo aeroporto. Outras opções, como Monte Real ou Alverca, haviam sido descartadas. Se o estudo de impacte ambiental chumbasse a localização, então não haveria aeroporto ali, assegurou Costa.

Agora, de acordo com o Sol, o estudo identificou vários problemas, o que não agrada nem ao Governo nem à Vinci. As principais questões detetadas pelo estudo são o ruído para as populações que residem nas proximidades da base aérea e a ameaça às espécies de aves que habitam aquela zona do estuário do rio Tejo.

Mas, em vez de voltar atrás com o projeto de construção do aeroporto, o Governo e a empresa concessionária vão procurar soluções para os problemas identificados no relatório e avançar com a construção do novo aeroporto.

Quem tem contestado a realização do Estudo de Impacte Ambiental é a associação ambientalista Zero que, a 8 de março, interpôs uma ação judicial contra a APA para que seja efetuada uma Avaliação Ambiental Estratégica ao novo aeroporto do Montijo, um instrumento mais detalhado, que seria, no entender desta associação, a forma mais eficaz de avaliar verdadeiramente quais os efeitos deste nas questões do ordenamento do território, do ruído e da interferência com as espécies animais.

Continuar a ler