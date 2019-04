Pelé operado com sucesso a um cálculo renal em São Paulo

O ex-futebolista brasileiro Pelé foi operado este sábado “com sucesso” a um cálculo renal, anunciou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se encontra internado desde terça-feira.

De acordo com o boletim clínico, difundido após a intervenção cirúrgica para remover a pedra no rim, o tricampeão mundial brasileiro, de 78 anos, apresenta “um bom estado geral de saúde” e já se encontra no seu quarto na unidade hospitalar.

Edson Abrantes do Nascimento, vulgo Pelé, que se notabilizou ao serviço do Santos (1956-1974), tem apenas um rim desde a década de 1970 e os testes médicos realizados na noite de sexta-feira confirmaram a necessidade da intenção cirúrgica. Pelé, tido como um dos maiores futebolistas de todos os tempos, campeão mundial pelo Brasil em 1956, 1962 e 1970, foi hospitalizado terça-feira em São Paulo, após chegar de Paris, onde permaneceu cinco dias internado com uma grave infeção urinária.

Na mesma unidade onde se encontra internado, Pelé permaneceu internado por duas semanas em 2014 por causa de uma infeção urinária, que apareceu depois de ter sido operado a outro cálculo renal. Em 2015, foi submetido a uma cirurgia à próstata. A saúde do brasileiro tem sido motivo de preocupação nos últimos anos, nos quais Pelé também passou por procedimentos cirúrgicos à coluna e à anca.

