Surf. Frederico Morais conquista Pro Santa Cruz

O português Frederico Morais conquistou este sábado o Pro Santa Cruz, do circuito mundial de qualificação de surf (QS), ao vencer o marroquino Ramzi Boukhiam na final. Morais somou 13,60 pontos (7 e 6,6), impondo-se a Boukhiam, que totalizou 10,34 (4,67 e 5,67), na Praia de Santa Cruz, em Torres Vedras.

Kikas tornou-se no primeiro surfista português a vencer esta prova, depois dos triunfos do japonês Kanoa Igarashi, em 2018, do uruguaio Marco Giori, em 2017, e do espanhol Andy Criere, em 2016. Este foi o segundo triunfo no QS do surfista natural de Cascais, que já tinha ganho o Martinique Pro em 2016, ano em que chegou às finais do Hawaiian Pro e do Vans World Cup.

O surfista, que foi o primeiro português a disputar uma final do circuito mundial, em 2017, no Corona Open J-Bay, na África do Sul, já tinha chegado ao heat decisivo do Vans World Cup, também do QS, em 2013.

Em Santa Cruz, Vasco Ribeiro terminou entre os quintos classificados, ao perder nos quartos de final frente ao brasileiro Luel Felipe.

