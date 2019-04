Tiago, 11 anos, insultou o árbitro e foi expulso. Depois escreveu uma carta a pedir desculpa: “O senhor estava certo e eu lamento”

Tiago Tavares, de 11 anos, não pôde jogar este sábado pela equipa de Sub-11 do Grupo Desportivo Samora Correia, a que pertence, por estar castigado. Mas a ação que tomou no dia anterior foi suficientemente surpreendente e louvável para ser destacada pelo seu próprio clube e pela Associação de Futebol de Santarém nas redes sociais, bem como replicada na comunicação social portuguesa e até espanhola. O motivo? Uma carta a pedir desculpas ao árbitro pela sua atitude em campo.

Tudo começou no jogo do passado dia 7 de abril, frente ao Clube Amador dos Desportos do Entroncamento. De acordo com o que o diretor desportivo da equipa, André Ferreira, contou ao Jornal de Notícias, o prolongamento de sete minutos que terminou com um golo do adversário, num jogo que estava até aí empatado, deitou por terra as ambições do Samora Correia para aquele encontro. “Alguns dos jogadores ficaram desiludidos e o Tiago acabou por dirigir alguns insultos ao árbitro”, explicou o diretor desportivo ao jornal.

Tiago foi então expulso mas eis que, menos de uma semana depois, toma uma atitude que o próprio clube decidiu elogiar e dar a conhecer na sua página de Facebook: escreveu uma carta ao árbitro da partida a pedir desculpas. “Escrevo-lhe esta carta para pedir perdão pela minha atitude no dia 7 de abril de 2019”, diz o jogador depois de começar por se identificar.

“Sei que lamentar-me e pedir perdão não anula a suspensão, mas é bom saber reconhecer os nossos erros. Tentei alterar as coisas que fiz mal, não consigo fazer com que a minha equipa possa contar comigo no dia 13 de abril, não consigo apagar as marcas de desilusão dos misters, dos meus colegas, dos familiares e até de si. Mas posso fazer uma coisa: pedir-lhe desculpa e mostrar que estou seriamente arrependido. O senhor estava certo e eu lamento que isto tenha acontecido”, afirma Tiago, sem espaço para justificações ou desculpas.

A mãe, Marília Tavares, contou também ao JN que, tendo em conta o que aconteceu em campo, Tiago ficou de imediato de castigo.

Depois do que aconteceu, falámos e ele concordou em escrever uma carta ao árbitro a pedir desculpa”, revelou a mãe, garantindo que Tiago escreveu a carta “sozinho”.

O gesto de Tiago deu nas vistas por ser um bom exemplo de fair play, ainda para mais num jogador tão jovem. A história encantou os jornais e chegou até à imprensa espanhola, com destaque no desportivo As e no generalista El Español.

Já o destinatário da mensagem, o árbitro da partida Ricardo Ramos, também reagiu à atitude do jogador de 11 anos. “É com enorme satisfação que estou a ler as tuas palavras e que considero que saber reconhecer os erros é uma atitude de humildade e de um Vencedor. Aceito as tuas desculpas como te desejo as maiores felicidade na tua vida. Saliento e louvo a atitude do Grupo Desportivo Samora Correia. Saudações Desportivas”, escreveu o árbitro na publicação de Facebook do clube. Ao Diário de Notícias, acrescentou já ter recebido “muitos pedidos de desculpa”, mas por carta “é a primeira vez”.

Tiago também não se ficou pelo papel e caneta e, ao ver as milhares de partilhas que o post teve nas redes sociais, escreveu um comentário a agradecer os elogios: “Obrigado a todos, eu não mereço tanto, eu fiz mal e merecia ser ainda mais castigado, o que eu fiz não tem quaisquer tipos de perdão imaginável, só posso tentar pelo menos ‘despiorar’ as coisas”, escreveu.

