Quase duas horas depois, Facebook, Instagram e WhatsApp continuam em baixo

O Facebook, o Instagram e o WhatsApp estão com problemas. As falhas começaram pouco depois das 11h30 deste domingo e estão a ser sentidos em todo o mundo.

Depois de ter sido possível comunicar durante um muito curto período de tempo, as aplicações de mensagens, Messenger e WhatsApp, parecem estar novamente em baixo. O Facebook e o Instagram continuam a não funcionar (não é possível abrir a página da primeira e a da segunda não atualiza). A questão, contudo, parece estar longe de estar resolvida. No site downdetector.com, o número de falhas relatadas tem vindo a aumentar.

No Twitter, uma das poucas redes sociais que está a funcionar, os utilizadores queixam-se dos problemas:

