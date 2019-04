Negociações de Governo britânico com oposição continuam para a semana

As discussões entre o Governo britânico e a oposição trabalhista para um compromisso sobre o Brexit vão continuar na próxima semana, para “fazer um balanço”, após o domingo de Páscoa, disse este domingo o vice-primeiro-ministro, David Lidington.

As negociações, que começaram no início deste mês, “certamente continuarão na próxima semana”, disse Lidington à BBC.

O braço direito de Theresa May afirmou que tinha acordado com John McDonnell “um programa de reuniões na próxima semana” entre membros do Governo e líderes do Partido Trabalhista “para discutir coisas como normas de proteção do ambiente, direitos dos trabalhadores e relações de segurança entre o Reino Unido e a União Europeia (UE)”.

Lidington disse esperar “fazer um balanço da situação assim que o Parlamento retomar os trabalhos depois das férias da Páscoa”, sublinhando que “a questão não pode arrastar-se mais”.

O vice-primeiro-ministro explicou que se não for alcançado um compromisso com a oposição, o Governo apresentará no parlamento uma série de opções sobre o Brexit, obrigando aquele órgão a tomar decisões, “vez de votar contra tudo”. “O Governo então implementará a vontade do Parlamento”, declarou.

Na quinta-feira passada, a primeira-ministra britânica exortou os deputados a apoiarem um compromisso entre partidos “no interesse nacional”, já que o parlamento votou três vezes contra o acordo proposto pelo Governo com a União Europeia.

Originalmente programado para 29 de março passado e depois adiado para 12 de abril, o Brexit foi programado para 31 de outubro, para dar oportunidade ao Governo de evitar uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo entre as partes.

Continuar a ler