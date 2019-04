Nepal. Pelo menos dois mortos em acidente com avioneta

Pelo menos duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas depois de uma avioneta ter embatido, durante a descolagem, contra um helicóptero que estava estacionado no único aeroporto na região do Evereste, o Tenzing Hillary, em Lukla, no Nepal.

O funcionário de aviação do aeroporto Raj Kumar Chhetri, disse que o acidente ocorreu quando o avião da Summit Air tentava descolar de Lukla para Katmandu. A aeronave derrapou na pista atingindo o helicóptero da Manang Air, acrescentou.

A Summit Air e a Manang Air são companhias aéreas privadas que atendem turistas e nepaleses nas áreas remotas do país. O Aeroporto Tenzing Hillary, em Lukla, a porta de entrada para o Monte Everest, é muitas vezes tido como o mais perigoso do mundo por causa da pista curta e da difícil abordagem.

Continuar a ler