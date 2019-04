António Costa saúda “excelentes resultados” do Programa Qualifica

O primeiro-ministro saudou esta segunda-feira os “excelentes resultados” do programa Qualifica, que em dois anos registou 315.000 inscrições, acima da meta prevista, e o impacto da medida na “melhoria da vida das pessoas” a quem se destina.

António Costa falava no encerramento de uma sessão que decorreu no Centro de Formação Profissional de Tomar (Santarém), na qual foi feito um balanço dos dois primeiros anos do programa Qualifica, declarando que a manhã de contactos com os formandos deste centro foi “motivadora, comovente e inspiradora”.

Sublinhando que nem sempre as política públicas produzem resultados efetivos na melhoria da vida das pessoas a quem se destinam, o chefe do executivo socialista declarou a sua satisfação por verificar o impacto do Qualifica, retirando daí “força para fazer mais e melhor”.

“Trezentos e quinze mil é um número muito significativo, mas temos ainda muitas centenas de milhares de portugueses que temos ainda de trazer para o programa Qualifica”, disse, salientando a meta de, até 2020, haver 600.000 pessoas abrangidas pela medida.

“Com a trajetória que temos tido nestes dois anos, é uma meta que está perfeitamente ao nosso alcance”, declarou, alertando, contudo, para a necessidade de, depois dessa data, prosseguir o esforço de qualificação contínua, que responda às necessidades de um mundo do trabalho em mudança.

