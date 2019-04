Audi revela compacto eléctrico no Salão de Xangai

A Audi continua a preparar caminho para um futuro eléctrico. Depois de ter revelado o concept Aicon, em 2017, e um ano depois o PB-18, desvenda agora um protótipo que se destinará a ocupar na gama do fabricante alemão o mesmo lugar que o el-Born desempenhará no portefólio da Seat e o I.D. Neo (nome de código) na oferta eléctrica da Volkswagen. Denominado AI:ME, pouco ainda se sabe acerca do concept que a marca dos quatro anéis vai mostrar pela primeira vez aos olhos do público quando se abrirem as portas do Salão de Xangai, na China.

Esteticamente, estamos perante um modelo que se inscreve na linha futurista que tem caracterizado os últimos conceitos da Audi. Mas embora remeta para a audácia dos protótipos mais recentes do construtor alemão, este AI:ME acaba por exibir semelhanças com os eléctricos que outras marcas do Grupo Volkswagen já apresentaram para esta bitola. Assim, embora a secção dianteira seja muito parecida com a do Aicon, visto de lado, o perfil do AI:ME convoca a silhueta do I.D. Neo, para a traseira nos oferecer um “arranjo” similar ao do Seat el-Born, se bem que a apostar em ópticas dinâmicas para reforçar o carácter premium desta proposta.

O interior, embora luxuoso, não deixa de ser minimalista, com a Audi a preferir colocar ênfase no espaço a bordo, argumento que é realçado pelas portas traseiras de abertura suicida. Não faltam também os gadgets tecnológicos, para entreter os passageiros durante as horas de ponta, pois nesse caso caberá ao sistema de condução autónoma de nível 4 lidar com o trânsito.

Ainda que o fabricante de Ingolstadt não faça qualquer referência à arquitectura que está na base deste novo concept, poucas dúvidas restarão que se trata da plataforma eléctrica projectada pela Volkswagen, a MEB, que também serve os compactos Neo e el-Born. Tanto mais que a distância entre eixos é a mesma do recente Q4 e-tron concept (2,77 metros), protótipo apresentado em Genebra e que também elege a MEB, estando previsto que a sua versão de produção chegue já no próximo ano.

Com 4,30 metros de comprimento, 1,90 de largura e uma altura de 1,52 metros, o AI:ME é accionado apenas por um motor com uma potência de 170 cv, montado no eixo traseiro e alimentado por um pack de baterias de 65 kWh.

A Audi prefere concentrar-se em posicionar mais este concept como a sua visão de mobilidade nas cidades do futuro do que como um futuro modelo de produção em série. Mas se Volkswagen e Seat apostam neste segmento para garantir volume de vendas, seria estranho se o construtor de Ingolstadt prescindisse desta fatia do mercado…

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler