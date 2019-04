Depois do novo hambúrguer do Burguer King, é a vez do McDonald’s ser pressionado a ter um hambúrguer vegetal

O menu do McDonald’s já inclui uma opção vegetariana, mas agora há um movimento que está a pressionar a cadeia de fast food para introduzir um hambúrguer com proteína vegetal. Mais de 160 mil pessoas querem ver a gigante americana a lançar um produto vegetariano, sem especificar o tipo de hambúrguer que pretendem. A petição surge depois de o rival Burger King ter introduzido um hambúrguer vegetal que sabe a carne na sua ementa.

“Está na altura de uma opção saudável e sem carne”. Este é o nome da petição criada por Kathy Freston, uma ativista vegetariana norte-americana. Freston associa um estilo de vida saudável ao “progresso” e diz ser “um passo fácil” para a McDonald’s. A cadeia já conta com uma opção vegetariana no menu — o McVeggie , mas isso não basta.

A intenção dos assinantes será ver a McDonald’s a aproximar-se do Burger King, que lançou o Impossible Whopper, um hambúrguer que, à primeira vista, parece igual a todos os outros, mas é confecionado com recurso a proteína vegetal. Em declarações à revista Fortune, em dezembro, a vice-presidente da empresa, Lucy Brady, disse que o McDonald’s “está atento à proteína com base vegetal” e referia-se especificamente aos trabalhos da Impossible Foods, uma empresa californiana que fez o hambúrguer vegetariano, que sabe a carne, para a Burger King.

O Impossible Whopper dos rivais da McDonald’s sangra e sabe a carne de vaca graças à manipulação da proteína ferro e já está disponível em 59 estabelecimentos nos Estados Unidos. A crítica não é consensual quanto a este tipo de alimentos e o hambúrguer do Burger King já recebeu críticas por conter fermento geneticamente modificado e poucos ingredientes orgânicos.

