“Festa da Liberdade”. Aliança também vai ter a sua Festa do Avante!

“Não há festa como esta”. Este é o lema da Festa do Avante! há vários anos mas, a partir do próximo verão, a frase pode ter concorrência. Isto porque do tumultuoso campo da direita portuguesa vai emergir a “Festa da Liberdade”, promovida pelo Aliança. Uma festa que vai seguir o modelo do evento comunista mas que “tentará ter a sua própria marca”, como conta ao Observador Pedro Santana Lopes. O anúncio foi feito este domingo em Sintra pelo líder do partido, no evento “União Europeia – Uma Visão De Futuro”.

A primeira edição da Festa da Liberdade vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de setembro, precisamente as datas para as quais está agendada a festa promovida pelos comunistas. Mas as semelhanças não se esgotam aqui, nas datas e no estilo. Também as haverá no conteúdo. “Será um evento em nome da coesão nacional, que se destina a todos os setores. É para as pessoas de direita, do centro e de esquerda. Vai contar com representações, costumes, tradições, gastronomia de todo o país, folclore, artes plásticas e música de todo o género“, explica Santana Lopes.

Festa da ALIANÇA! Festa da LIBERDADE! Foi anunciada por Pedro Santana Lopes, Presidente da Aliança, hoje em Sintra a… Posted by Aliança on Sunday, April 14, 2019

Para o ano de estreia o local escolhido foi Lisboa. Mais concretamente no Alto da Ajuda, junto do polo universitário. “O espaço foi solicitado à Câmara de Lisboa e foi-nos dada a autorização”, garante Santana Lopes. E, novamente, a localização também permite traçar um paralelo com a Festa do Avante!: é que entre 1979 e 1986 a festa do PCP assentou arraiais… no Alto da Ajuda. Foi, aliás, por causa da construção da Universidade de Arquitetura que os comunistas se viram obrigados a deslocalizar o evento e a procurar um espaço próprio. Agora, e depois de o espaço já ter recebido outros festivais, vai voltar a acolher uma festa política.

O Aliança ainda não decidiu se nas próximas edições o evento vai continuar pela capital ou se vai andar pelo país. Tudo dependerá do sucesso da Festa da Liberdade. “Há muita coisa ainda por fechar. Mas estou muito entusiasmado com a ideia”, confessa o líder do partido.

As comparações com a festa que muitos dizem ser maior que o próprio PCP são inevitáveis e o presidente do Aliança não foge delas. “Não tenho problemas em admitir que a Festa do Avante! serviu de inspiração para a criação da Festa da Liberdade. E mais, gostávamos que se afirmasse como a Festa do Avante!”, reconhece Santana Lopes. “Queremos criar um ato cultural e esperamos que trazer para a política esse lado”, acrescenta.

Pedro Santana Lopes avisa que este evento não pretende “concorrer com outras festas”. A coincidência de datas na primeira edição explica-se com o calendário eleitoral. “No fim-de-semana anterior ainda é agosto e no seguinte já haverá campanha”, justifica.

Outro dos objetivos da festa será o de funcionar como um evento de angariação de fundos. “Sempre dentro daquilo que a lei permitir”, esclarece o fundador do partido. “Claro que olhamos com interesse para essa vertente, mas veremos como corre”, conclui.

Para já, a primeira edição da Festa da Liberdade vai disputar diretamente a atenção mediática com a Festa do Avante!, tendo a pré-campanha eleitoral como pano de fundo. Embora Santana Lopes assegure que “não será uma rentrée”, à esquerda e à direita do rio serão dados os tiros de partida de campanha para as legislativas de outubro.

