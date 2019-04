HBO. Atraso na exibição da nova temporada da “Guerra dos Tronos” gera onda de protestos

Já passaram umas horas desde aquele que será um dos mais importantes (ou antecipados, pelo menos) momentos televisivos de 2019. A estreia da última temporada da “Guerra dos Tronos” marcava o ponto final da lucrativa história de George R.R. Martin e, de acordo com o que tinha sido anunciado pela HBO Portugal, ela estaria disponível para visualização a partir das 2h da manhã do dia 15 de abril — tal não se verificou.

Muitos problemas na transmissão do primeiro episódio da oitava temporada marcaram o tão aguardado momento, havendo vários registos, comunicados através das redes sociais, de que muitos precisaram de esperar madrugada dentro para conseguir ver o que acontecera a John Snow e companhia. Até ao momento da publicação deste texto o Observador não conseguiu obter informações exatas junto da empresa norte-americana que chegou há pouco a Portugal e que, a par do canal ScyFy, tem os direitos de exibição da série. Contudo, estima-se que terá sido o enorme fluxo de espetadores a causar os problemas de transmissão.

Quando no canal de televisão por cabo o episódio já tinha terminado (foi exibido em simultâneo com os EUA), ainda não era possível aceder ao serviço de streaming da HBO Portugal. Na aplicação da Vodafone nada funcionava, assim como com na aplicação móvel, onde aparecia apenas a mensagem “em breve”. A polémica foi tal que através da sua página de Facebook, a HBO fez um comunicado a pedir desculpas (entretanto apagado e substituído por outra mensagem onde se afirmava já estar disponível).

“O episódio está a chegar. O exército dos mortos apareceu sem avisar e temos as várias Casas a trabalhar para os derrotar. Estamos a fazer de tudo para derrotar o inimigo e disponibilizar o episódio o mais rápido possível. Pedimos desculpa pela situação e agradecemos a vossa paciência”, lia-se na mensagem inicial.

Foi com várias horas de atraso que o episódio finalmente acabou por ser exibido mas isto apenas através do site deste serviço de streaming. Utilizadores do serviço de televisão da Vodafone, o único que disponibiliza a plataforma HBO via televisão, só deverão conseguir assistir a partir das 9h desta segunda-feira, 15 de abril — como se pode ver em comentários feitos na conta de Instagram do serviço norte-americano.

Nas mesmas redes sociais têm-se multiplicado as reivindicações de vários fãs desta história.

So, i pay for HBO Portugal to watch #GameofThrones and on the exact and most wanted moment they fail to provide? They didn't prepared the servers and they let us down. Either they refund me this month bill or I will cancel my subscription. I'm furious right now.

— yousef with luv (@yousefjin) April 15, 2019