Hotéis do Porto e Norte com ocupação acima dos 80% na Páscoa

A taxa ocupação dos hotéis da região Norte para a quadra da Páscoa de 2019 situa-se acima dos 80%, com previsão de lotação esgotada em alguns concelhos, indicou esta segunda-feira a entidade do Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Dados da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) indicam que a ocupação hoteleira prevista para esta semana da Páscoa está “acima dos 80% no Norte de Portugal” e que em alguns concelhos, onde as celebrações pascoais têm mais tradição, a estimativa é de “lotação máxima”, com estadia “média de quatro noites”.

“A TPNP está confiante de que a semana de Páscoa de 2019 registará números históricos de ocupação hoteleira”, lê-se num comunicado de imprensa daquela entidade, referindo que durante a Semana Santa, a região vai acolher mais de uma centena de eventos que recriam tradições ancestrais.

A entidade de turismo do Porto e Norte anunciou também o lançamento de uma campanha de promoção junto do mercado espanhol, mas que também quer chegar junto de outros mercados emissores, como o do Brasil, Alemanha e França.

A campanha visa colocar informação nas plataformas de lojas interativas de turismo e programas disponíveis no espaço do Aeroporto Sá Carneiro e no Porto Welcome Centre, junto à Estação de São Bento.

A nova campanha, que desafia os turistas a visitar o maior número de municípios para diminuir as assimetrias da região, vai também divulgar os eventos previstos nesta Páscoa a Norte, envolvendo publicidade nas televisões, redes digitais, outdoors nas autoestradas e apoio a concertos e exposições, enumera a TPNP.

Para o presidente da TPNP, Luís Pedro Martins, o reforço da aposta no turismo religioso é um dos “vetores” potenciador do aumento do número de visitantes da região, com o território a oferecer diversos templos religiosos e culturais. “Temos um sem número de manifestações festivas religiosas, património monumental e iconografia específica que fazem deste território [Norte] um dos mais atrativos em toda a Europa para o desenvolvimento do turismo religioso”, considerou, recordando, por exemplo, a Semana Santa de Braga, Trás-os-Montes e Porto.

No primeiro mês do ano, Portugal registou um incremento de 134,5 mil dormidas face ao período homólogo, do qual 35,1% foi proveniente do Norte (mais 47,2 mil dormidas). O Porto e Norte de Portugal foi ainda a segunda região onde o número de dormidas mais cresceu, com um aumento de 10,5%, num total de 498,5 mil dormidas.

Os proveitos registados a nível nacional nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram, em janeiro, 162,7 milhões de euros no total e 114,3 milhões de euros relativamente a aposento, traduzindo-se em crescimentos de 8,7% e 8,2%, respetivamente (+7,7% e +6,3% em dezembro, pela mesma ordem).

