Húmus com sabor a fumeiro e bolachas com chícharo: inovação portuguesa a concurso na Ecotrophelia

Húmus com sabor a fumeiro, bolachas com farinha de tempeh (produto de soja do sudoeste asiático) de chícharo ou até granola com dreche (um sub-produto da indústria cervejeira composto por resíduos de cereais) — estes são alguns dos finalistas da edição de 2019 do concurso Ecotrophelia Portugal, uma concurso que promove a eco-inovação no setor agro-alimentar ao reunir projetos de alunos do ensino superior.

Na edição deste ano houve 20 produtos a concurso, inseridos em 10 categorias e oriundos de 11 instituições de ensino. A iniciativa que conta com o alto patrocínio da Presidência da República conseguiu envolver mais de 100 alunos que procuraram destacar-se nas categorias de padaria, bebidas, sobremesas, sopa, pequeno-almoço, refeições preparadas, cremes para barrar, produtos à base de carne, nutracêuticos e pastelaria. Carla Teixeira, representante da PortugalFoods (a entidade organizadora do evento), realça que a competição voltou a superar o número de candidaturas do ano anterior e isso mostra “um empenho e motivação cada vez maiores por parte das instituições de ensino e dos estudantes em oferecer soluções inovadoras e mais sustentáveis para o setor.”

A avaliação do painel de jurados (composta por membros do setor alimentar como a Sonae, Primor ou Aveleda) teve em consideração critérios como inovação de produto, sustentabilidade, embalagem, propriedades organoléticas ou a credibilidade de mercado. O grande vencedor será escolhido no dia 21 de maio, no Porto, ganhará 2 mil euros e representará Portugal na Ecotrophelia Internacional (a 6 e 7 de outubro), que decorrerá em Colónia, Alemanha, e faz parte da ANUGA, uma feira internacional do setor de alimentos e bebidas.

São estes os produtos que passaram na primeira fase de avaliações:

Delichí – Bolacha salgada com farinha de tempeh de chícharo, cebola e ervas, ideal para um snack nutritivo

– Bolacha salgada com farinha de tempeh de chícharo, cebola e ervas, ideal para um snack nutritivo Dranola – A primeira granola a incorporar dreche e com referências organoléticas tropicais

– A primeira granola a incorporar dreche e com referências organoléticas tropicais Ecoburguer – Hambúrguer 100% vegetal, de sabor mediterrâneo, saudável, sustentável e com fibras, ideal para refeição ou snack

– Hambúrguer 100% vegetal, de sabor mediterrâneo, saudável, sustentável e com fibras, ideal para refeição ou snack Honey Bite – Bolacha saudável com recheio de mel e avelã, feita a partir de ingredientes portugueses

– Bolacha saudável com recheio de mel e avelã, feita a partir de ingredientes portugueses InstaTwice – Sobremesa tradicional e rápida. Junção da autenticidade do sabor tradicional com o dia-a-dia moderno

– Sobremesa tradicional e rápida. Junção da autenticidade do sabor tradicional com o dia-a-dia moderno PlantCakes – Preparado para panquecas saudáveis, fonte de fibra, sem glúten e com baixo teor de açúcares

– Preparado para panquecas saudáveis, fonte de fibra, sem glúten e com baixo teor de açúcares Salmar – Salmão conservado em molho escabeche (azeite, vinagre, cebola e pimento) com salicórnia

– Salmão conservado em molho escabeche (azeite, vinagre, cebola e pimento) com salicórnia Snackisy – Preparado em pó, de origem 100% vegetal, à base de frutos secos, com alto teor em proteína e fibra

– Preparado em pó, de origem 100% vegetal, à base de frutos secos, com alto teor em proteína e fibra TOLIVE – “Snack” de palitos de feijão vermelho e patês de azeitona (preta e verde)

– “Snack” de palitos de feijão vermelho e patês de azeitona (preta e verde) Whummey – Húmus com aroma que lembra o do fumeiro, sem carne e enriquecido com soro de leite.

